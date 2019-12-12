Наезд одной девушки на машину другой и встреча «братьев по разуму» – в Петербурге на дорогах был «тихий» день

В Петербурге в среду, 11 декабря, зафиксирован один из самых низких показателей аварийности за последние дни – 390 ДТП, зарегистрированных инспекторами ГИБДД. В будний день меньше аварий было только 28 ноября – 379. Пострадали в городе вчера 15 человек, это даже меньше, чем 28 ноября. Статистику сообщает 12 декабря УГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте».

«Фонтанка» рассказывала о трех серьёзных ДТП в области. На трассе «Кола» утром выезд на встречную полосу на участке, где это запрещено, отправил в больницу двух человек. Вечером в Ломоносовском районе были сбиты два пешехода – 59-летний мужчина и 16-летний юноша. Скрывшегося водителя нашли по обломку зеркала.

В результате неудавшегося заезда в «Ленту» на улице Бабушкина никто не пострадал. Из числа курьёзных аварий, тоже без тяжёлых последствий, встреча двух братьев-«Солярисов» на Ивановской улице и встреча двух девушек на Черниговской улице, одна из которых (на «Опеле») умудрилась заехать колесом на «Шкоду» другой. Очевидцы рассказывали об этих авариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».







