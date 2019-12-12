Видео: Охранник переквалифицировался в налетчика. Но от СОБРа с напарником не ушел

В Петербурге преставят к ведомственной награде следственно-оперативную группу, которая ликвидировавшая банду, устаивавшую набеги на салоны сотовой связи. 12 декабря ГУ МВД публикует видео задержания налетчиков.

В ведомстве отметили, что поощрены будут следователи главка и сотрудники уголовного розыска, занимавшиеся расследованием уголовных дел по нападениям группы на торговые точки.

Напомним, накануне стало известно, что работу криминального дуэта оценили на уголовное дело по статье «бандитизм». Но задержали парочку еще год назад в Пушкине, когда злоумышленники ворвались в «Связной», закрыли его, и направили оружие на спрятавшихся под стол продавщиц. Пока обчищали кассу и полки, дверь ломали сотрудники СОБРа. Силовики ворвались в помещение следом за разбойниками и повязали их. Все это можно увидеть на кадрах, обнародованных сегодня пресс-службой полиции.





Задержанным по 29 лет, оба обитали в Шушарах. У одного для прикрытия была официальная работа – охранником ЧОПа. Кроме «Связного», им вменяют четыре нападения на салоны сотовой связи. Налетчики предпочитали гаджеты фирмы Apple (их забрали под три десятка), и также наличность (ее набралось больше миллиона).