Загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Пострадал как минимум один человек

На единственном тяжелом авианесущем крейсере (авианосце) российского флота «Адмирал Кузнецов» утром 12 декабря произошел пожар. Корабль находится на ремонте в Мурманске. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Пострадал один человек», – заявил собеседник издания.

При этом он также подчеркнул, что еще трое человек пропали, их местонахождение пока неизвестно. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Возгорание якобы могло возникнуть из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ.



