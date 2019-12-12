Происшествия
Загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Пострадал как минимум один человек
На единственном тяжелом авианесущем крейсере (авианосце) российского флота «Адмирал Кузнецов» утром 12 декабря произошел пожар. Корабль находится на ремонте в Мурманске. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».
«По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Пострадал один человек», – заявил собеседник издания.
При этом он также подчеркнул, что еще трое человек пропали, их местонахождение пока неизвестно. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Возгорание якобы могло возникнуть из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ.
Справка:
Напомним, это не первый инцидент с «Адмиралом Кузнецовым», в ночь на 30 октября 2018-го плавдок, в котором ремонтировали авианосец, затонул. Один из кранов дока упал прямо на палубу крейсера. В Минпромторге тогда официально заявили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».