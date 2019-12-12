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Происшествия
12.12.2019 10:56
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Иностранец хотел купить машину в Петербурге, но его ждали Миша, Дима и гаражи

Иностранец вышел из отеля на севере Петербурга в надежде купить машину, но оказался ограбленным за гаражами. 

По данным «Фонтанки», ночью 12 декабря в полицию обратился 47-летний житель столицы Казахстана. Он рассказала, что тремя часами ранее вышел из своего номера в отеле на Хошимина и сел в серый «Киа». В машине были знакомые знакомого, звали мужчин Миша и Дима. Они вывезли иностранца за гаражи, до которых добирались около получаса. Затем приятели достали нож и потребовали у пассажира 14 тысяч долларов (885 000 рублей), которые тот взял с собой для покупки машины. 

 


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