Иностранец хотел купить машину в Петербурге, но его ждали Миша, Дима и гаражи

Иностранец вышел из отеля на севере Петербурга в надежде купить машину, но оказался ограбленным за гаражами.

По данным «Фонтанки», ночью 12 декабря в полицию обратился 47-летний житель столицы Казахстана. Он рассказала, что тремя часами ранее вышел из своего номера в отеле на Хошимина и сел в серый «Киа». В машине были знакомые знакомого, звали мужчин Миша и Дима. Они вывезли иностранца за гаражи, до которых добирались около получаса. Затем приятели достали нож и потребовали у пассажира 14 тысяч долларов (885 000 рублей), которые тот взял с собой для покупки машины.



