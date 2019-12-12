Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

Glorax Development

На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.

Она позволит акцентировать золотые детали и подчеркнет силуэт жилого комплекса с башнями и ажурным шпилем.

Параллельно в VI квартале Golden City монтируются композитные панели фасада, завершается монтаж витражных конструкций. В квартирах идет установка радиаторов отопления, слаботочных систем и дверей. Во дворах и вокруг жилого комплекса продолжается благоустройство.

Golden City – это проект бизнес-класса, в рамках которого будет возведено шесть кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Квартирография жилого комплекса включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Они имеют свободную планировку и панорамное остекление. Собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования – основные преимущества жилого комплекса на намывных территориях Васильевского острова

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents