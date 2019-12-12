Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 63.57р
70.46р
11:32 12.12.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
12.12.2019 10:50
Печать

Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

Glorax Development

На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.

Она позволит акцентировать золотые детали и подчеркнет силуэт жилого комплекса с башнями и ажурным шпилем.

Параллельно в VI квартале Golden City монтируются композитные панели фасада, завершается монтаж витражных конструкций. В квартирах идет установка радиаторов отопления, слаботочных систем и дверей. Во дворах и вокруг жилого комплекса продолжается благоустройство.

Golden City – это проект бизнес-класса, в рамках которого будет возведено шесть кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Квартирография жилого комплекса включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Они имеют свободную планировку и панорамное остекление. Собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования – основные преимущества жилого комплекса на намывных территориях Васильевского острова

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      12.12.2019 11:28

      Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

      С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
      Glorax Development
      12.12.2019 10:50

      Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

      На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.
      Группа «Эталон»
      11.12.2019 17:50

      Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      АО «Альфа-Банк»
      11.12.2019 16:05

      Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

      Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 15:37

      Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

      12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 13:50

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».
      предоставлено пресс-службой компании Bau City Development
      11.12.2019 13:40

      Кто развивает инфраструктуру для электрокаров?

      О том, где можно зарядить свой электромобиль в Санкт-Петербурге, рассказывает «Бау Сити».
      Setl Group
      11.12.2019 12:29

      Setl Group возводит начальную школу с детским садом в «ArtLine в Приморском»

      Холдинг Setl Group начал строить совмещенное здание начальной школы на 200 учеников и детского сада на 260 малышей в проекте высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском».
      СК «Инвестторг»
      11.12.2019 12:00

      СК «Инвестторг»: чистовая отделка в подарок

      Строительная компания «Инвестторг» представляет подарки невиданной щедрости «Европейский парк».
      «Петербургская Недвижимость»
      10.12.2019 17:55

      «Петербургская Недвижимость» представила квартиры с видами на Финский залив

      Компания вывела на рынок последнюю секцию в пятом корпусе проекта «Фортеция»: это самый видовой дом в жилом комплексе. Стоимость квартир — от 2,65 млн рублей.
      Росстройинвест
      10.12.2019 17:46

      РСТИ получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219, построенной в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
      10.12.2019 16:52

      Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».