#MeToo для Харви Вайнштейна закончится выплатой 25 миллионов долларов. Вину он признавать не будет

Продюсер Харви Вайнштейн и обвинявшие его в домогательствах женщины достигли предварительного мирового соглашения.

«После двух лет юридических споров Харви Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия заключили с предполагаемыми жертвами сексуального домогательства предварительное соглашение об урегулировании спора, подразумевающее выплату 25 миллионов долларов, что при этом не потребует от голливудского продюсера признания вины», – цитирует 12 декабря заявление адвокатов The New York Times.

Юристы Вайнштейна сообщили, что такое решение получило предварительное одобрение всех 30 женщин, обвинивших продюсера. Соглашение составлено таким образом, что сам Вайнштейн не будет выплачивать компенсацию, а все расходы возьмут на себя страховые компании. Теперь соглашение необходимо одобрить суду. Следующее заседание по этому делу назначено на январь 2020 года.

Продюсер не стал комментировать достигнутое соглашение.



