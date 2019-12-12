Сегодня в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» будут подведены итоги городской премии «Признание и Влияние»

В четверг, 12 декабря, в 19:40 начнется трансляция церемонии вручения городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Торжественная церемония оглашения итогов голосования за лучшие компании города, а также присуждение премии самым влиятельным петербуржцам пройдет в Главном штабе Эрмитажа. Читатели «Фонтанки» смогут наблюдать за ней в прямом эфире на нашем сайте и на телеканале «Теледом».

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на его развитие. Победители в категории «Признание» были выбраны народным голосованием на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назвал экспертный совет.

Также в ходе трансляции будет определено главное событие Петербурга 2019 года. Это будет совместное решение — сперва петербуржцы выбирали три наиболее важных события в онлайн-голосовании, а в ходе церемонии одно из них — самое выдающееся — будет определено голосованием номинантов премии и гостей.



