Любитель скорости накопил 50 штрафов ГИБДД. Долги оплачены, но не им

Погасить задолженность по многократным штрафам ГИБДД вынудила угроза ареста автомобиля. Правда, и тут нарушитель не расстался со своими деньгами – проблему решил его друг.

Как сообщает 12 декабря пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, в полюстровском отделе судебных приставов Красногвардейского района были возбуждены 50 исполнительных производств в отношении 56-летнего местного жителя, который был многократно привлечён к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В общей сложности петербуржец накопил штрафов на 38 тысяч рублей.

Взыскать эту сумму с банковского счёта должника не получилось: средств там не хватило. Зато помогло внесение данных об автомобилях петербуржца в базу системы «Поток-Д». Одну из машин остановили в ходе очередного рейда в Василеостровском районе сотрудники специализированного межрайонного отдела. За рулём был друг неплательщика. Он позвонил владельцу и рассказал о встрече с судебными приставами и угрозе ареста транспорта. После короткого разговора водитель погасил задолженность товарища и продолжил свой путь.







