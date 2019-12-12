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Общество
12.12.2019 10:14
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Посла ФРГ вызвали в МИД РФ, чтобы огласить ответные меры на высылку дипломатов

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гейр вызван в МИД России. Об этом в четверг, 12 декабря, со ссылкой на свои дипломатические источники сообщает «Интерфакс».

«Посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов», – уточнил собеседник агентства.

Правительство ФРГ 4 декабря выслало из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В тот же день СМИ сообщали, что Германия может ввести антироссийские санкции после преступления, к которому якобы причастны российские власти.

За день до этого группа журналистов-расследователей сообщила, что убийцей Хангошвили якобы является россиянин Вадим Красиков, и заговорила о возможных связях с ГРУ.


Этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. Мужчину не удалось найти ни в одной базе данных.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов отказом от сотрудничества со следствием.

«Мы приняли меры, так как не видели, что Россия оказывает нам поддержку в расследовании», – сказала глава ФРГ 4 декабря.

Правительство ФРГ по-прежнему ждет содействия, в особенности, в связи с тем, что генпрокуратура ФРГ подозревает, что убийство было совершено по заказу либо госорганов РФ, либо госорганов Чечни, отмечает «Интерфакс».

О принятии зеркальных мер на высылку российских дипломатов 10 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что есть или должен возникнуть какой-то кризис», – сказал российский лидер, отметив, что убитый мужчина был «очень жестким и кровавым», причастен к взрывам в московском метро, а в России он находился в розыске.

Накануне встречи глав России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине.


Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией.

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