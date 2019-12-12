В Петербурге эвакуирована гимназия №399, школьники дышат воздухом у ручья

Эстафетную палочку эвакуаций перехватили учебные заведения. На выход пошли учащиеся 399-й гимназии в Красносельском районе Петербурга. Об этом 12 декабря «Фонтанке» сообщила мама одного из детей.

Елена рассказала, что сама присутствовала в школе на улице Добровольцев, когда в 9.30 была объявлена эвакуация. По словам женщины, дети за декабрь выходят на внеплановую прогулку уже в третий раз. Здание проверяют кинологи с собаками, школьники в это время гуляют недалеко, у ручья.

В администрации гимназии информацию о проверке здания не подтвердили. «Ну раз родители сказали, то родителям виднее», – ответили на вопрос корреспонденту «Фонтанки».

Ранее эвакуации начались в районных судах Петербурга. За ними следом, как показывает практика, пойдут торговые центры, больницы, музеи. Шантажисты угрожают и метрополитену – станции минируют по алфавиту, пользуясь старым справочником.



