Ради фильма про индийского революционера будут перекрывать Лиговский

В центре Петербурга в очередной раз ограничат движение из-за съёмок индийского художественного фильма Sardar Udham.

По информации КРТИ, остановка транспортных средств будет запрещена:

с 8:00 13 декабря до 22:00 14 декабря на Лиговском проспекте от улицы Жуковского до улицы Некрасова, в Ковенском переулке от улицы Радищева до Лиговского проспекта;

с 5:00 19 декабря до 23:00 20 декабря на Тифлисской улице от Менделеевской линии до набережной Макарова и по Тифлисскому переулку.

В субботу, 14 декабря, с 8 до 22 часов на участке Лиговского от Жуковского до Некрасова движение будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течение часа. В пятницу, 20 декабря, с 5 до 23 часов будут закрыты Тифлисский переулок и Тифлисская улица от Менделеевской линии до набережной Макарова.

Картина Sardar Udham Singh рассказывает о борце за независимость Индии в XX веке, революционере Удхаме Сингхе. Фильм снимает индийский режиссёр Шуджит Сиркар в России, Великобритании, Ирландии, Германии и Индии. В Петербурге съёмки уже проходили в апреле и ноябре.



