В Петербурге школьница рассказала о насильнике, который вывез ее за город на машине. Ищут серебристую легковушку без одного крыла

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, надругавшегося над 13-летней жительницей Петербурга. 11 декабря он выхватил девочку по дороге в школу, усадил в машину и вывез в парк. После совершения насилия мужчина увез школьницу за КАД и бросил на Нарвском шоссе.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 11 декабря в полицию с заявлением обратилась 35-летняя жительница Красносельского района. Она сообщила, что ее дочь стала жертвой насильника. Около 9 утра девочка отправилась в школу. В 500 метрах от учебного заведения, около дома №5 по улице Тамбасова, к школьнице подъехал серебристый хетчбек без правого крыла. По словам девочки, из него вышел мужчина, зажал семикласснице рот, насильно усадил ее на заднее сиденье и заблокировал двери. «Молчи, а то хуже будет», – угрожал якобы он.

По утверждению потерпевшей, автомобиль проехал мимо ТЦ «Жемчужная плаза» и остановился в парке вблизи поселка Стрельна. Там злоумышленник связал жертве руки и ноги и надругался над ней. После неизвестный высадил девочку в районе деревни Кипень. Школьница дошла до ближайшего дома, хозяйка жилища выслушала ее историю и тоже обратилась в полицию.

Школьница описала обидчика как темноволосого смуглого мужчину европейской внешности, на вид лет 40. Он был одет в куртку темно-синего цвета и «рабочие» штаны.



