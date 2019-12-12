Петербургское метро «минируют» по алфавиту. Списки берут в старых справочниках

Дмитрий Донской/Коммерсантъ

Авторы анонимок, которые вот уже больше недели поступают на электронные адреса различных организаций Петербурга, пошли по пути наименьшего сопротивления. «Минируя» городское метро, они идут по алфавитному списку. Особенность заметила «Фонтанка» 12 декабря.

Кроме того, шантажисты используют старый список, в который не включены открытые в 2019 году станции — скажем, «Проспект Славы». Судя по первому опубликованному объединённой пресс-службой судов Петербурга письму, в четверг злоумышленники прошлись по «П», «Р», «С» и остановились на «Спортивной».





В то же время в Смольнинский суд поступила анонимка, где список станций стартует с начала алфавита. В нём часть названий написана неправильно. Например, не «Улица Дыбенко», а «Дыбенко», не «Проспект Большевиков», а «Большевиков». И здесь опять же нет новой «Дунайской».

12 декабря суды Петербурга эвакуируются по письму в одиннадцатый раз. За ними следом, как показывает практика, пойдут торговые центры, больницы, музеи. Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.