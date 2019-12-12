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Общество
12.12.2019 09:24
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В Новосибирске офицер вымогал у курсантов деньги на мангал, тандыр и трубы. Суд прекратил уголовное дело

Офицер отбирал мобильные телефоны у воспитанников Новосибирского высшего военного командного училища и вымогал за них деньги. Вину свою он признал и попросил прекратить уголовное дело. Суд пошел ему навстречу, а следователь и потерпевшие не стали возражать.

На решение Новосибирского гарнизонного военного суда по уголовному делу о превышении полномочий против офицера Дмитрия Носова 12 декабря обратило внимание издание «Тайга.Инфо».

Следствие установило, что офицер отобрал гаджет у одного из курсантов, а вернул после того, как юноша купил за 3,8 тысячи рублей плакат для лестничного пролета в одной из казарм. Другому воспитаннику пришлось приобрести за 2,5 тысячи рублей металлоискатель, чтобы вернуть телефон. По такой же схеме офицер разжился трубами, стройматериалами, мангалом и даже тандыром.

Обвиняемый признал свою вину полностью и просил прекратить уголовное дело. Гарнизонный военный суд прекратил дело и назначил Носову судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

 


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