В Новосибирске офицер вымогал у курсантов деньги на мангал, тандыр и трубы. Суд прекратил уголовное дело

Офицер отбирал мобильные телефоны у воспитанников Новосибирского высшего военного командного училища и вымогал за них деньги. Вину свою он признал и попросил прекратить уголовное дело. Суд пошел ему навстречу, а следователь и потерпевшие не стали возражать.

На решение Новосибирского гарнизонного военного суда по уголовному делу о превышении полномочий против офицера Дмитрия Носова 12 декабря обратило внимание издание «Тайга.Инфо».

Следствие установило, что офицер отобрал гаджет у одного из курсантов, а вернул после того, как юноша купил за 3,8 тысячи рублей плакат для лестничного пролета в одной из казарм. Другому воспитаннику пришлось приобрести за 2,5 тысячи рублей металлоискатель, чтобы вернуть телефон. По такой же схеме офицер разжился трубами, стройматериалами, мангалом и даже тандыром.

Обвиняемый признал свою вину полностью и просил прекратить уголовное дело. Гарнизонный военный суд прекратил дело и назначил Носову судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.



