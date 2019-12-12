Петербуржцы украли банкомат из супермаркета, но дальше что-то пошло не так

Двое жителей Кировского района Петербурга стащили из магазина банкомат, но дальше план начал разрушаться на глазах. В отличие от устройства.

По данным «Фонтанки», кража произошла около 23.00 10 декабря. В полицию о ней заявила товаровед «Магнита» на улице Стойкости, 8. Женщина рассказала, что двое преступников похитили из помещения супермаркета платёжный терминал.

Примерно через час отряд вневедомственной охраны задержал у дома 175 по проспекту Народного Ополчения первого подозреваемого 31-го года, через час на том же месте был взять второй – петербуржец 37-ми лет. Он уже был судим за кражу в 2011 году, а в 2015 – за неуплату алиментов.

Похищенный же терминал нашли в парадной дома №4 по улице Стойкости. Он не был вскрыт. Тем не менее, ущерб составил 100 000 рублей.



