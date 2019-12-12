Петродворцовый районный суд начал работу с эвакуации. Одиннадцатое утро подряд

Петродворцовый районный суд снова первым закончил работу утром 12 декабря, не успев толком ее начать. В здании снова проводится эвакуация, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Это уже одиннадцатое утро, когда суды города проводят эвакуацию. За ними следом, как показывает практика, пойдут торговые центры, больницы, музеи. Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискриминацией своего имени.

UPD. К 9:12 началась эвакуация Октябрьского суда.



