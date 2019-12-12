Петербургского студента, певца и патриота подловили на рассылке детской порнографии

Студент РГПУ, арестованный за совращение несовершеннолетней, обзавёлся 11 декабря ещё одним уголовным делом. Оно связано с той же девочкой, но касается распространения её фотографии в стиле ню.

По информации «Фонтанки», 20-летний Вячеслав Малков был задержан в июне. По материалам дела, он почти год пописывал малолетней непристойности для «удовлетворения своих сексуальных потребностей». Откровенную переписку приравняли к насильственным действиям сексуального характера.

В СИЗО «Кресты» Малкова изобличили ещё и в рассылке порнографии. Якобы он с декабря 2018 года по январь 2019 года рассылал фото и видео с 13-летней подружкой «ВКонтакте».

Исходя из информации на личной странице молодого человека в соцсети, Вячеслав профессионально занимался вокалом, играл на сцене, выступал в университете и на городских праздниках в составе группы «Патриот-шоу». Студент не скрывал свои увлечения и кумиров – ему импонируют Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Стас Михайлов и Ярослав Евдокимов.



