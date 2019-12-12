Водитель на «Нарве», уходя от погони, на ходу выпрыгнул из машины, и она поехала дальше без него

Простая проверка документов на дороге позволила ГИБДД задержать угонщика и похищенный автомобиль прежде, чем его хозяйка – повар из детского сада – узнала о пропаже. Машина к тому моменту попала в ДТП, будучи без водителя.

Почти 10 километров сотрудники ДПС преследовали ночью 11 декабря чёрный «Хёндэ Солярис» по дороге Нарва – Ропша – Кипень в Ломоносовском районе Ленобласти. По данным «Фонтанки», на 44-м километре трассы лейтенант попытался остановить «Солярис», чтобы проверить документы, но водитель только поддал газу. Наряд ДПС начал преследование. На 55-м километре водитель выпрыгнул из машины и побежал в лес. Она же по инерции продолжила движение и врезалась в столб электроосвещения.

Осмотрев салон, полицейские обнаружены признаки угона – скрутку у замка зажигания. Водителя же нашли в ходе патрулирования прилегающей территории. Как выяснилось, 33-летний житель Кировска, прописанный в Синявино, в 2018 году был осуждён за мошенничество и получил два года условно.

Сотрудник дежурной части ОМВД Ломоносовского района установил, что «Солярис» принадлежит 51-летней женщине, живущей в Гостилицах и работающей поваром в детском саду. Тут же, в 3 часа ночи, полицейский позвонил ей. Она сказала, что поставила авто у дома накануне в 16:40, а потом выглянула в окно и увидела, что его нет.





«Солярис» 2017 года выпуска стоимостью 540 тысяч рублей застрахован по каско. Штатной сигнализацией автовладелица не пользуется. Машина оборудована дополнительной сигнализацией с пультом управления, но при вскрытии салона брелок не сработал.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере, подозреваемый задержан.



