Менеджера пивоваренного завода в Петербурге обокрали на полмиллиона. Вор не испугался высоты

Домушник-альпинист оставил сотрудницу пивоваренной компании «Балтика» без ювелирки и наличных. Против ловкача 12 декабря возбудили уголовное дело.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 60-летняя женщина обратилась в полицию вечером 11 декабря. Вернувшись домой после работы в квартиру на улице Брянцева, 13, корпус 1, она обнаружила открытое окно на кухне. На месте явно работал профессионал, ему удалось забраться в квартиру 16-го этажа 25-этажной высотки.

В доме начальницы одного из отделов пивного завода вора привлекли ювелирные украшения и наличные: 2600 долларов США и 3000 евро. Общий ущерб составил 500 тыс. рублей.

Вор оставил на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и замок.



