Четверть россиян заявили об угрозе увольнения, хотя компании сокращения не планируют

Об угрозе увольнения работодателем заявили 26 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутинг-платформы HeadHunter, которые 12 декабря приводят «Известия».

На вопрос об угрозе увольнения «точно да» и «скорее да» ответили 9% и 17% респондентов соответственно. При этом 33% опрошенных выразили «абсолютную» уверенность в том, что не потеряют свое место, а 30% предположили, что увольнения вероятнее всего не произойдет. Еще 10% не смогли однозначно ответить на вопрос.

При этом, отмечают «Известия» со ссылкой на данные Минтруда, по состоянию на 6 ноября «в ближайшие пару месяцев» российские компании собираются уволить примерно 281 тыс. человек, то есть 0,4% от общего числа рабочей силы в стране (72,2 млн человек). В то же время, согласно октябрьскому опросу HeadHunter среди 150 работодателей, почти каждая десятая компания в 2020 году готовится провести увольнения. Однако в том же опросе 62% респондентов спрогнозировали рост числа своих сотрудников в следующем году.

Опрос проводился в четвертом квартале 2019 года среди 20,5 тыс. человек.



