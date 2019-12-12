В Петербурге налетчик избил 90-летнюю палкой. В карманах нашел только 350 рублей

90-летнюю петербурженку избили палкой за мизерную сумму денег.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 11 декабря телефон «112» набрала пенсионерка 1929 года рождения. Пожилая женщина сообщила, что только что стала жертвой разбойного нападения. Все случилось среди бела дня в парадной дома №26/28 по улице Воронежской: около 13 часов неизвестный подскочил к потерпевшей, втолкнул в ее квартиру и там, избив деревянной тростью, отобрал деньги. У старушки была при себе сумма, которую хватит разве что на пачку пельменей — 350 рублей.

90-летнюю пациентку осмотрел травматолог, констатировав ушибы, отправил лечиться домой.

А подозреваемого поймали через полчаса. Он не спешил скрываться, поэтому его задержали все у того же дома. 33-летний Сардорбек не успел потратить отобранные деньги. Он поехал в камеру по статье о разбое.



