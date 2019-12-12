В Магадане мужчина нашёл носки с золотом. Уголовное дело и срок он получил уже в Амурской области

Россиянин не захотел расставаться с найденным золотом и получил уголовное дело. В сребролюбии он покаялся и суд приговорил его условно.

Подробности 12 декабря сообщает прокуратура Амурской области. Мужчина перебрался в Магадан из Липецкой области. В апреле он нашел два тряпичных носка и пакет с семью золотыми слитками, которые и возил с места на место. В Тынду Амурской области 61-летний мужчина также переехал, не забыв взять «драгоценные» носки. Там его и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Слитки оказались из золота с серебром, драгоценный металл потянул на 3,5 килограмма и 9,3 миллиона рублей по курсу Центробанка.

Тындинский районный суд Амурской области признал его виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Вину мужчина признал и получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.



