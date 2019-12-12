Это только призрак зимы. Минус в Петербурге ненадолго

Отрицательная температура воздуха, которая наблюдается в Петербурге сейчас, по прогнозам синоптиков, – единственный минус в предстоящие три дня. И даже снег не поможет.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», если ночью 12 декабря в городе похолодало до минус 2-4 градусов, то уже днём будет около нуля. В конце дня местами возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, по силе умеренный. Атмосферное давление снижается.

13 и 14 декабря также может выпасть мокрый снег, но долго он не проживёт: температура будет гулять чуть выше нуля.



