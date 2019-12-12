Останки тел пассажиров разбившегося чилийского самолёта нашли в проливе Дрейка

Останки тел найдены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили. Об этом заявил интендант Магелланова архипелага Хосе Фернандес, сообщает 12 декабря РИА Новости.

По словам Фернандеса, останки тел найдены в проливе Дрейка в 40 километрах от точки, где оборвалась связь. Обломки самолета ранее обнаружило чилийское судно в 30 километрах от точки последнего контакта.

«По моей информации, все тела, обнаруженные с самолета, подняты на борт бразильского судна, находящегося в зоне крушения», – добавил Фернандес.

Чилийский военно-транспортным самолет C-130 Hercules разбился 9 декабря по пути к Антарктиде, на борту находились 38 человек. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.



