Уничтожение «Жигулей» на Стачек попало на видео. Каршеринг повернул там, где нельзя

О двух авариях с участием каршеринговых автомобилей в ночь на 12 декабря в Петербурге рассказывают очевидцы. В одной из них «оппонентом» арендованной машины стали «Жигули», во второй – такси.

Пользователь каршеринга, поворачивая с проспекта Стачек налево на улицу Трефолева, там, где это запрещено, не пропустил ВАЗ – «классику», сообщают подписчики в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель «Жигулей», по их словам, получил серьёзные травмы.

«На этом перекрёстке нельзя налево, но всегда находятся желающие так сделать. И чаще всего это не каршер, а обычные авто», – отмечают в комментариях.





Второе ДТП случилось на перекрёстке Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина. Там, как пишут в «ДТП и ЧП», каршеринговый «Рено» столкнулся с такси.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Среди автомобилистов бытует мнение, что каршеринговые автомобили чаще других попадают в ДТП. Неофициальная статистика (а официальная и подавно) показывает, что это не так: просто машины приметные, и происшествия вызывают резонанс. Тем не менее с сервисом связаны определённые проблемы – это признаёт и ГИБДД, которая с недавнего времени стала проверять водителей таких машин особенно тщательно.



