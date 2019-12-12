Судоверфь «Звезда» получит 22 миллиарда рублей из бюджета на строительство газовозов. Но деньги могут забрать обратно

Дальневосточная судоверфь «Звезда» получит 22 миллиарда рублей субсидий на строительство 15 СПГ-танкеров для проектов НОВАТЭКа. Постановление утвердило правительство России и подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет 12 декабря «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, деньги перечислят в ближайшие три года. Судоверфь сможет локализовать строительство газовозов, которые ранее в России не строились. НОВАТЭК, благодаря этому, будет закупать газовозы по рыночной цене.

При этом, как уточняет «Коммерсантъ», к верфи выставлены жесткие требования. Первые пять судов разрешено построить с участием иностранного партнера – южнокорейской Samsung Heavy Industries, которая может выполнить работы по резке стали, изготовлению плоскостных и криволинейных секций и монтажу трубопроводных систем. Последние пять СПГ-танкеров должны быть полностью построены в России, а правительство может потребовать вернуть деньги в случае срыва сроков сдачи.

На «Звезде» газете сообщили, что принимали участие в разработке постановления кабмина и что утвержденные меры ее устраивают.



