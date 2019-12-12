В России согласовывают новый КоАП. Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Это обозначено в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), пишут 12 декабря «Известия».

По данным издания за невыполнение предписания контролирующего органа, согласно обновленному КоАП, предусматривается штраф 5-7 тысяч рублей для физических лиц вместо 300-500 рублей ранее, 50-70 тысяч рублей для должностных лиц вместо 1-2 тысячи рублей, и 25-40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц штрафы предлагают увеличить с 10-20 тысяч рублей до 200-500 тысяч.

За повторное невыполнение обновленным КоАП предписан штраф 20-40 тысяч рублей для физических лиц, 50-70 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 100-150 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет для должностных лиц и 1-2 миллиона рублей для юридических лиц.

Некоторые санкции в новом КоАП смягчили. За нарушение требований к ведению образовательной деятельности предполагается снижение размера штрафа до 100 тысяч рублей для юрлиц вместо нынешних 200 тысяч.

В новой редакции КоАП все нарушения компаний, связанные с проверками, находятся в главе «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Текст отправлен на согласование за подписью замминистра юстиции Дениса Новака, который просит дать ответ «в возможно короткий срок».



