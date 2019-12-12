Версии крушения Ми-28 на Кубани: Ошибка в пилотировании и техническая неисправность

Основными версиями крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае являются ошибка в пилотировании и техническая неисправность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Минобороны России ранее сообщило, что 11 декабря в районе 23.00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28. Оба летчика погибли. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.



