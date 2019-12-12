Минобороны подтвердило авиакатастрофу с Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.

"Одиннадцатого декабря 2019 года в районе 23.00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Согласно данным, оба летчика погибли, к месту аварии направлена комиссия для выяснения причин происшествия.



