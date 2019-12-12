В Ломоносовском районе на «зебре» сбили школьника. Виновника другой аварии неподалёку опознали по зеркалу

Две аварии с пешеходами, которые пострадали переходя дорогу по «зебре» произошли вечером 11 декабря под Петербургом. Оба пострадавших в тяжёлом состоянии.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, 59-летнего мужчину сбили под Красным селом около семи часов вечера. Он переходил дорогу в положенном месте, но светофора там нет. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии, а водитель поторопился скрыться. На месте аварии осталось зеркало от его «Ниссана», вскоре, добавляет «Дорожный инспектор», машину и владельца нашли. 33-летний водитель припарковался возле дома.





16-летний подросток переходил Таллинское шоссе возле 40 дома около девяти часов вечера. Пока он не спеша шёл на разрешающий сигнал светофора, на него наехал «Форд» с 67-летним водителем за рулём. Мальчик в тяжелом состоянии.