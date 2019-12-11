Американских преподавателей депортировали из России из-за незаконной работы

Пятерых преподавателей университета Буффало, штат Нью-Йорк, США, депортировали из России за незаконную деятельность в рязанском вузе. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.

Суд назначил административные наказания в отношении американских преподавателей. Их депортировали и запретили въезд в Россию на несколько лет, сообщает местное издание «Вид сбоку». У всех педагогов были оформлены туристические визы, однако они читали лекции в филиале Московского политехнического университета в Рязани. Они прибыли в страну по приглашению организации «Деловая Россия».

Преподаватели в суде отрицали вину и утверждали, что просто прибыли рассказать о своем университете студентам.



