Учинивший пьяную драку с ребёнком и пенсионером в Пушкине сотрудник ДПС стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено Следственным комитетом в Пушкинском районе Петербурга спустя две недели после нападения на двух посетителей травмпункта и школьника неподалёку.

Дело, по данным нашего издания, возбуждено 11 декабря. Подозреваемым по нему проходит Олег Аронов, за чьими манипуляциями и попытками придушить школьника жители одного из домов по Артиллерийской улице следили ещё 21 ноября. Тогда, как сообщили они «Фонтанке» с места событий, сотрудник якобы показал удостоверения прибывшим коллегам, после чего получил чашку кофе и порцию вежливость. Позже, уже в отделении, к Аронову пришла невеста, которая в гости к которой и ехал сотрудник ГИБДД. Зачем он напал на посетителей травмпункта и пытался придушить школьника, он объяснить не смог, но за него говорила найденная на переднем пассажирском кресле автомобиля бутылка коньяка. Машину, как объяснил изданию ее владелец, Аронов не вернул после того, как разошелся с его дочерью.

Аронов, по предварительной информации, признал вину. Очевидцы, которые написали на мужчину заявление, больше со следователями не общались, уточнили пушкинцы. Мама пострадавшего мальчика, добавили они, от всех претензий отказалась. Толчком для возбуждения дела, по информации от источников «Фонтанки», стали показания от одного из пенсионеров, пострадавших в травмпункте.



