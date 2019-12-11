В Петербурге арестован бизнесмен Юнг, запустивший домино-шоу силовиков

Смольнинский райсуд заключил под стражу предпринимателя Константина Юнга, обвиняемого в хищении 48 млн рублей. В новостные ленты он попал благодаря взятке, которую силовики Петербурга передавали друг другу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 11 декабря удовлетворено ходатайство следствия, Юнг отправлен в СИЗО по 9 февраля следующего года.

По версии полиции, обладатель гражданства России и Германии предприниматель в прошлом году похитил почти пятьдесят миллионов рублей у фирмы «Золотой город», которой обязался оказать экспедиторские и консультационные услуги на эту сумму, но не сделал этого. Юнга задержали двое суток назад, хотя уголовное дело возбуждено в первой половине ноября. Накануне ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по 159-й статье УК.

Бизнесмен является потенциальным фигурантом еще одного уголовного дела – о незаконном выводе за рубеж денежных средств. Чтобы не стать по нему подозреваемым, Юнг якобы инициировал передачу взятки сотрудникам ГУ МВД через цепочку посредников.



