Путин встретился с Владимиром Жириновским

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским поздравил всех сторонников партии с ее предстоящим 30-летием, отметив роль ЛДПР в развитии страны.

"Я вас поздравляю, всех членов партии, всех, кто вас поддерживает с этим событием", – обратился глава государства к Жириновскому. Путин подчеркнул, что деятельность ЛДПР стала реальным фактором политической жизни страны.

"Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для развития страны – и в Государственной думе, и в текущей работе", – добавил президент.



