Комитет сената США поддержал законопроект о санкциях в отношении Турции за покупку С-400

Комитет по международным делам сената США в среду принял законопроект по введению санкций в отношении Турции из-за турецкой военной операции в Сирии и приобретения российских ЗРС С-400.

"Настало время для сената собраться вместе и воспользоваться возможностью изменить турецкое поведение", – прокомментировал принятие законопроекта республиканец Джим Риш.

"Действия Турции за последние годы переходят все границы. Этот законопроект дает понять Турции, что ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо и ее покупка системы С-400 недопустима", – написал в твиттере сенатор-республиканец Боб Менендес после принятия законопроекта.

Законопроект "Об американской национальной безопасности и предотвращении возрождения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)" поддержали 18 представителей комитета, против высказались четверо.

Теперь этот законопроект должен поступить на рассмотрение полного состава сената США.



