Польша заявила о готовности к прекращению транзита газа через Украину

Польша заявила о готовности к прекращению транзита газа через УкраинуФото: globallookpress.com/Artur Widak Польша готова к прекращению транзита российского газа через Украину c 1 января 2020 года, говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNiG.

«С 1 января 2020 года может быть прекращена поставка российского газа в ЕС через Украину в связи с завершением договора на транспортировку газа и невозможностью подписать новый. С учётом внутренней добычи, запасов в хранилищах и возможностей импорта, в том числе через Белоруссию, ожидается наличие 25,6 млрд кубометров газа при потреблении в 19 млрд кубометров», — говорится в сообщении, которое приводит польское издание Energetyka24.

Компания также указывает, что 18 мая 2020 года истекает контракт между «Газпромом» и компанией Europol Gaz на транзит российского газа по газопроводу «Ямал – Европа» (через Белоруссию). В случае одновременной реализации обоих рисков Польше потребуется привлечь с других маршрутов 28,6 млрд кубометров газа в год.

Контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 года.



