СМИ узнали дату новых газовых переговоров России и Украины

Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу состоится 13 декабря в Вене, передает агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Двусторонняя встреча, как и в прошлый раз, состоится в Вене. Состав делегаций с обеих сторон пока не сообщается», — говорится в сообщении.

9 декабря в Париже впервые за три года прошла встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). На «полях» саммита прошла первая официальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры, в частности, обсудили тему контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, действие которого закончится с 1 января 2020 года. Обсуждение прошло при участии руководителей Минэнерго двух стран, «Газпрома» и «Нафтогаза».

Зеленский по итогам переговоров заявил, что на них удалось «разблокировать» вопрос транзита российского газа после 2019 года. По словам президента Украины, объем, цена и другие детали транзита газа будут обсуждаться «на уровне советников».



