Путин и Эрдоган поговорили о Сирии и Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора вечером 11 декабря обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разговор был. Темы обсуждались", – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли ситуация в Сирии и Ливии. По его словам, в ближайшее время Кремль сообщит детали разговора.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что президенты обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы.



