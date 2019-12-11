Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Главный врач клиники при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карл-Вальтер Яух , где умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков, заявил, что возникшее у него осложнение врачам удается выявить достаточно редко.

«В неотложном порядке ему провели обследование сердца, поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца. Затем его состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», — сказал Яух в комментарии РЕН-ТВ.

Он также добавил, что Лужков часто приезжал в клинику в качестве пациента, так как сердечное заболевание развивалось уже долгое время.



