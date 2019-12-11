Молдавии выделят $50 млн на закупку газа в случае остановки поставок из РФ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.

Соответствующее соглашение подписали 11 декабря в Кишиневе премьер-министр республики Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщает Интерфакс.

"Сегодня мы подписали соглашение, обеспечивающее Молдавию газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант, который будет применяться только в случае прекращения транзита через Украину", – отметил премьер. Этот кредит можно будет использовать, если у национальной газораспределительной компании "Молдовагаз" не будет хватать средств для поиска альтернативных путей импорта газа, подчеркнул Кику.

Он пояснил, что первым альтернативным сценарием является получение российского газа реверсом по Трансбалканскому газопроводу, однако в случае возникновения технических сложностей власти прибегнут ко второму альтернативному варианту – к закупке газа на средства, предоставленные ЕББР.





Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в случае использования аккредитива "Нафтогаз" закупит на открытых тендерах у поставщиков из ЕС до 0,4 млрд кубометров газа, который будет поставлен молдавскому государственному энергоимпортеру "Энергоком" и распределен потребителям в Молдавии "Молдовагазом".

Аккредитив ЕБРР обеспечит 180-дневную отсрочку платежа "Нафтогазу", что даст "Энергокому" время на получение задолженности от клиентов и оплату счетов. В случае если "Энергоком" не сможет вовремя или полностью оплатить поставки, украинская компания может потребовать средства по аккредитиву, которые потом должны быть возвращены Молдавией.