YouTube будет удалять видео с оскорблениями и скрытыми угрозами

Видеохостинг ужесточил правила публикация контента в рамках борьбы с угрозами, преследованием и оскорблениями. Пока будут только удаляться ролики, в перспективе – лишение заработка на своем канале или вовсе его закрытие

YouTube пообещал удалять публикации, содержащие не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы в чей-либо адрес. До нововведений считались недопустимым только прямые угрозы, например, убийство или насилием, пишет 11 декабря РБК. Теперь запрещены имитация насилия, например замена лица жертвы в видеоигре лицом конкретного человека, или намеки на него — нельзя ругать кого-то, размахивая ножом или пистолетом.

«Мы больше не будем разрешать контент, злонамеренно оскорбляющий кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации», — пояснил вице-президент YouTube Мэтт Халприн (видеосервис принадлежит Google).

В официальном блоге видеохостинга отмечается, что эти правила для всех. Исключения коснутся только видео сатирического характера или иные публикации, предназначенные для образовательных, научных или художественных целей.





«Это принимается во внимание, но это не дает карт-бланш оскорблять кого-либо», — отмечают в YouTube.

Сервис будет также жестче подходить к удалению оскорбительных комментариев.

Усиливать меры воздействия на нарушителей в YouTube обещают постепенно. Нарушающие новые запреты видео уже могут быть удалены, однако разместившие их каналы блокированы пока не будут.







