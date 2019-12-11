Из памяти юного петербуржца выпал день – он удивлён, как оказался на месте ДТП

О состоянии юноши, сбитого два дня назад на проспекте Непокорённых, сообщают 11 декабря в соцсетях его родные. Они ищут очевидцев происшествия, чтобы восстановить ход событий.

По данным УГИБДД, 9 декабря около 19:20 на Непокорённых, 10, Volkswagen Touareg сбил 16-летнего мальчика, и тот упал на Citroen Berlingo. Его состояние после ДТП оценивалось как крайне тяжёлое.

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» / vk.com/dorinspb

Юноша попал в ДТП по дороге на тренировку. Сейчас он находится в больнице имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой. Он в сознании, врачи стабилизировали его состояние, пишет Галина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





«Очень нужна запись с видеорегистратора, – просит Галина, – так как подросток утверждает, что в этом месте никогда обычно не переходил дорогу, а после случившегося день происшествия выпал из памяти».

В тот вечер, напомним, под машины попали три несовершеннолетних пешехода: сначала в Кронштадте (ДТП зафиксировала камера наблюдения), через 12 минут в Комарово, а затем в Калининском районе города.