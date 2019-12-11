Пока адвокат историка Соколова обещает семье убитой аспирантки деньги, представитель семьи потерпевшей собирает истории о других жертвах

Адвокат со стороны обвиняемого по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Александр Почуев с представителем потерпевших Александрой Бакшеевой связаться не пытался. При этом он обещает Ещенко деньги от продажи новой книги Соколова.

Как рассказала «Фонтанке» вечером 11 декабря Бакшеева, ни с ней, ни с семьей убитой никто со стороны Олега Соколова связаться не пытался. Она отметила, что адвокат историка Почуев, видимо, будут настаивать на переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. Чтобы составить полную картину об обвиняемом, защита семьи Ещенко обратилась ко всем, кто так или иначе пострадал от действий экс-доцента. Сделать это можно, написав на электронную почту sokolov-case@protonmail.com. Пока что в ящике одно письмо, которое, по словам Бакшеевой, «выглядит сомнительно» и информацию надо перепроверять.

Тем временем Почуев в своём чате в WhatsApp заявил, что связывался с братом убитой и предлагал материальную помощь, но тот отказался. Ранее адвокат утверждал, что у Соколова нет денег, но теперь в свет выходит книга «Армия Наполеона». Доход от продаж автор якобы готов отдать семье убитой им возлюбленной.

Уже бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве и расчленении тела своей сожительницы Анастасии Ещенко в начале ноября 2019 года. Он признал вину и в настоящее время находится в Москве, где до Нового года должна пройти психиатрическая экспертиза. 11 декабря защита на созванной пресс-конференции вновь намекнула на убийство в состоянии аффекта, предположив что на возбудимость Соколова могли повлиять противовирусные препараты. Ранее Почуев предполагал, что все дело в фазах Луны.

Ранее бывшая возлюбленная историка рассказала «Фонтанке», как он чуть ее не убил, и почему Ещенко была обречена.



