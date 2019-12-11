Генеральный директор «Зенита» о вылете из Лиги Чемпионов: Сели в лужу. Крах европейских надежд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионв. Сине-бело-голубые завершили свое выступление на четвертом месте, оставшись без евровесны. При этом все решалось в последней игре против «Бенфики», которую «Зенит» в итоге проиграл со счетом 0:3.

«Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд. Проиграть можно по-разному – в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное. Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение.

Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Конечно, тренерский штаб будет разбирать, почему так произошло. Первый тайм мы отыграли достаточно уверенно, сдерживая действия «Бенфики», но бросалось в глаза, что ряд футболистов не успевал, проигрывал и в движении, и в борьбе. А это все-таки Лига чемпионов, тут такие вещи не прощаются!

В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием, потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя – это требует особой работы», – цитирует Медведева ТАСС .



