Суд отказал экс-лидеру петербургского штаба Навального в иске об отмене итогов голосования в «Екатерингофском»

Ленинский районный суд Петербурга отказался отменить итоги голосования на участках №59 и 60 в муниципалитете «Екатерингофский». Решение отказать в исковых требованиях экс-лидеру петербургского штаба Алексея Навального Александру Шуршеву, который баллотировался в депутаты этого муниципалитета, суд принял 11 декабря. Также среди истцов — кандидат от «Яблока» Ярослав Путров и избирательница Елена Янина.

На участке №60 голоса считали больше суток. Утром 9 сентября комиссия прервала подсчёт, сославшись на то, что несколько ее членов разъехались по домам, и продолжила его только вечером. То, что за это время бюллетени подменили, пытался доказать в суде Александр Шуршев. Он утверждал, что бюллетени, которые комиссия принялась считать вечером, были ровными, без перегибов — хотя избиратели часто складывают их, прежде чем опустить в урну. Отметки в них, по словам истца, шли подряд за одну и ту же пятерку кандидатов, хотя сложно представить, чтобы группы избирателей синхронно выбирали одних и тех же людей.

На участке №59, как говорится в иске, председатель комиссии при подсчёте по крайней мере 15 раз забыла назвать имя Александра Шуршева, хотя напротив его фамилии в бюллетене стояла отметка — на это ее внимание обращали наблюдатели. Есть у кандидата и другие нарекания к процессу подсчета на этом участке — он утверждает, в частности, что члены комиссии вносили отметки о числе голосов не в специальную таблицу, а на собственные листы бумаги, а также мешали наблюдателям смотреть, за кого стоят галочки в бюллетенях.

Это не первый иск с требованием отменить итоги голосования в «Екатерингофском», который отклоняет суд. Ранее проигравшие кандидаты от «Яблока» Полина Костылева и Федор Горожанко безуспешно пытались доказать нарушения на участке №53 . В этом муниципалитете, куда свою команду уже не первую кампанию пытается провести Александр Шуршев, по итогам сентябрьских выборов все мандаты получили единороссы.



