#PersonOfTheYear. Грета и Time взорвали соцсети – требуется химзащита

«Выйди из «Матрицы, Грета». Человека года затроллили в сети из-за возраста и стиля речи.

«– Хочешь шарик?

– Он из пластика?

– Вот незадача!!!»





Упражнения в остроумии заставляют некоторых желать костюм химзащиты.

«Читая комментарии о «Человеке года» на Facebook и в Twitter»

Реакция на озвученное Time решение 11 декабря последовала незамедлительно. Многие начали предлагать свои варианты (далеко не всегда лестные для юной экоактивистки). Самым популярным альтернативным «Человеком года» стал Малыш Йода.

Герой популярного мема переживает, что победил не он.

Стоит в задумчивости на месте Греты.

И просто пьет.

#babyoda sippin on that space broth like he knows damn well he's the TIME #PersonOfTheYear

Дональд Трамп внезапно поменялся телами с Гретой.

Естественно, без котиков не обошлось – их тоже поместили на обложку Time.

В фантазии людей «Человеком года» стала даже ворона.

Нашлось место и для «Игры престолов».

И для Киану Ривза.

We all know that Keanu Reeves was the real #PersonOfTheYear.

Time же просто напоминает историю и (возможно, с попкорном) читает комментарии.