Зеленский попросил ЕС продлить санкции против России

Накануне заседания Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос продления санкций против России, с соответствующей просьбой к главе Евросовета Шарлю Мишелю обратился украинский президент. Об этом 11 декабря пишет РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в среду с Мишелем по телефону и выразил надежду на сохранение единства в Европейском союзе в поддержку продолжения санкционной политики против России.

«Рассчитываю, что лидеры государств — членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ», — приводит в сообщении пресс-служба Зеленского его слова, которые он сказал в разговоре с Мишелем. Зеленский добавил, что санкции должны быть сохранены до момента, когда будут выполнены минские договоренности, а территориальная целостность Украины — восстановлена.

Bloomberg несколькими часами ранее со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщил, что страны — члены ЕС на заседании в четверг, 12 декабря, собираются продлить на полгода действие санкций против России. Речь идет об экономическом пакете мер, который последний раз продлевался летом этого года до 31 января 2020 года.







