Основатель «Лайфа» Арам Габрелянов открыл кафе. С комиксами

Медиаменеджер Арам Габрелянов, в разное время возглавлявший «Известия», «Лайф» и Балтийскую медиагруппу, открыл в Москве кафе Bubble. Название связано с семейным бизнесом Габреляновых — выпуском комиксов. Еда будет самая простая — бургеры и пицца.

«Мы открыли в Москве кафе, где можно купить комиксы, которые делают в Bubble. В кафе подают бургеры, пиццу. Заведение открыто на Октябрьской улице», — сообщил RNS Арам Ашотович 11 декабря.

Он отметил, что для создания концепции заведения привлекались консультанты, но кафе открыто медиаменеджером самостоятельно.

Совладельцем заведения выступает жена Габрелянова. Комиксы выпускает сын Артем.







