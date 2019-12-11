Герой скандального стрима Руслан Горринг из Росгеологии получил 3,5 года за мошенничество

В Москве к реальному сроку приговорили бывшего первого замдиректора холдинга «Росгеология» Руслана Горринга. Ему припомнили эпизод восьмилетней давности.

Приговор вынесен 11 декабря 235-м гарнизонным военным судом после рассмотрения дела в особом порядке, так как Горринг признал вину.

Как установил суд, в 2011 году фигурант, носивший тогда фамилию Ганижев, получил пять миллионов рублей от предпринимателя за беспрепятственную деятельность на территории Ленинского района Московской области. Горринг-Ганижев был помощником председателя райсовета депутатов Александра Газейкина, и деньги якобы предназначались именно ему.

Уголовное дело возбуждалось в 2011 году, Ганижеву предъявили обвинение в пособничестве в получении взятки и отпустили под подписку о невыезде. Через несколько месяцев, в июне 2011-го, в отношении фигуранта материалы выделили в отдельное производство. Ганижев сменил фамилию, устроился в Росгеологию.





В январе 2019 года Руслан Горринг прославился благодаря видеозаписи игрового стрима, в ходе которого он обильно использовал нецензурную лексику и травил истории о сексе на работе. Его уволили. Отец топ-менеджера, бывший прокурор из Краснодара Магомед Ганижев в интервью «Фонтанке» не скрывал радости от расставания Руслана с государственной компанией: он с детства учил сына быть «головой у муравья, а не жопой у слона».

Через три недели после видеострима Горринга объявили в федеральный розыск по делу 2011 года, через месяц задержали, расследование возобновили, но вменили Руслану по тем же пяти миллионам уже другую статью – 159 УК «Мошенничество».