Посылка с наркотиком из Перу довела двух петербуржцев до суда

В «контрабанде» и «покушении на сбыт наркотика в крупном размере» обвиняются два жителя Петербурга. В январе их задержали в почтовом отделении с особо ценной посылкой от «друга» из Латинской Америки.

Как сообщает прокуратура Петербурга 10 декабря, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан.

«По версии следствия, местный житель с целью сбыта подыскал неустановленного соучастника, находящегося на территории Республики Перу, с которым вступил в сговор на отправку ему почтой в Санкт-Петербург дорогого растительного наркотика массой более 330 граммов. Злоумышленник привлек к совершению преступления второго фигуранта уголовного дела, предложив ему выступить в качестве получателя посылки на почте», – сообщает пресс-служба.

Когда посылка пересекла границу РФ в декабре 2018 года, наркотик в отправлении нашли сотрудники таможни. И в январе 2019-го, когда мужчины пришли на почту получать посылку, их уже ждали.





Уголовное дело будет передано во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.



